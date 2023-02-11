Турция и Сирия: "чудом спасённые" на пятый день

Турция и Сирия: "чудом спасённые" на пятый деньКомментарии
Турецкие и иностранные поисково-спасательные службы продолжают работать круглосуточно на пятый день после мощнейшего землетрясения, которое обрушилось на Турцию и Сирию. По последним данным, погибли без малого 24 000 человек, не менее 80 000 получили ранения, миллионы остались без крова.
В городе Кахраманмараш, на юго-востоке Турции, три человека были извлечены в пятницу живыми из-под завалов. Речь идёт о 60-летнем мужчине, 22-летней студентке и её младшей сестре. Все они были доставлены в больницу.
Шесть человек удалось в пятницу спасти в городе Искандерун на юге Турции.
В соседней Сирии на пятый день после землетрясения магнитудой 7,8 спасатели обнаружили четырёх человек, включая шестилетнего мальчика. Но таких чудес становится всё меньше, отмечают эксперты.
В ООН предупреждают, что 900 000 человек в обеих пострадавших странах срочно нуждаются в горячем питании. В Сирии, по данным организации, 5,3 миллиона человек рискуют остаться без крова.