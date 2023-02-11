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Турция

Турция и Сирия: "чудом спасённые" на пятый день

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 Euronews
Спасение 36-летнего жителя Искандеруна, провинция Хатай, Турция, 11 февраля 2023 г.
Спасение 36-летнего жителя Искандеруна, провинция Хатай, Турция, 11 февраля 2023 г.   -  Авторское право  Can Ozer/AP

Турецкие и иностранные поисково-спасательные службы продолжают работать круглосуточно на пятый день после мощнейшего землетрясения, которое обрушилось на Турцию и Сирию. По последним данным, погибли без малого 24 000 человек, не менее 80 000 получили ранения, миллионы остались без крова.

В городе Кахраманмараш, на юго-востоке Турции, три человека были извлечены в пятницу живыми из-под завалов. Речь идёт о 60-летнем мужчине, 22-летней студентке и её младшей сестре. Все они были доставлены в больницу. 

Мы вытащили мужчину по имени Хусейн, ему было 65 лет. Он сказал нам, что слышал голоса. Тогда мы проникли в другую комнату, но никого не нашли. Мы решили вернуться в это здание еще раз, а вдруг он был прав? И хотя оно было не так уж и близко, мы нашли там двух женщин
Голан Вах
командир спасательного подразделения из Израиля

Шесть человек удалось в пятницу спасти в городе Искандерун на юге Турции. 

В соседней Сирии на пятый день после землетрясения магнитудой 7,8 спасатели обнаружили четырёх человек, включая шестилетнего мальчика. Но таких чудес становится всё меньше, отмечают эксперты.  

В ООН предупреждают, что 900 000 человек в обеих пострадавших странах срочно нуждаются в горячем питании. В Сирии, по данным организации, 5,3 миллиона человек рискуют остаться без крова.