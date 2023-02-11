Грузовой "Прогресс 83" успешно пристыковался к МКС

Автоматический корабль пополнения запасов "Прогресс 83" успешно пристыковался к Международной космической станции в субботу в 3.45 по Гринвичу, завершив двухдневный орбитальный полёт.

Стыковка произошла на высоте 269 статутных миль над южной частью Тихого океана. Трансляцию стыковки вёл Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне, штат Техас.

В России стыковку контролировали специалисты Центра управления полетами. С борта МКС грузовой корабль приветствовали космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.

Корабль "Прогресс МС-22" доставил на МКС более 2 500 кг грузов, в том числе 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, а также около 1 354 кг сухих грузов. Кроме того, корабль доставил питание для российских космонавтов.

"Прогресс 83" успешно стартовал с российского космодрома "Байконур" в четверг.

В то же время в Роскосмосе сообщили о разгерметизации "Прогресса МС-21", подготовленного к отстыковке от МКС и дальнейшему затоплению 18 февраля. Как уточнили в пресс-службе компании, переходной люк корабля был немедленно закрыт: "Прогресс МС-21" изолирован от общего объема МКС. Причины его разгерметизации выясняются".

Также в ЦУПе сообщили, что экипажу МКС ничего не угрожает: "Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме. Жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, самочувствие хорошее".