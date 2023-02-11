Австрия усиливает пограничный контроль

Австрия вновь ужесточает контроль на границе с Венгрией после очередного наплыва мигрантов в последние месяцы.

Чиновники говорят, что многие люди остаются на границе в машинах в ожидании ее пересечения на австрийскую сторону. Таким образом, это становится сигналом австрийским властям о том, что они уже прошли процедуру получения убежища в Венгрии. Исходя из существующих договоренностей, Австрия считает, что мигранты обязаны оставаться в той стране, где был подан запрос.

В то же время автоматически отсылать обратно в Венгрию желающих пересечь границу австрийские власти считают неправильным: многие мигранты становятся жертвами контрабандистов и оказываются между двумя пограничными постами без права на возвращение в Венгрию. Именно поэтому, по мнению полиции, требуется усиление контроля.

Решение об ужесточении проверок со стороны Вены последовал за обещанием лидеров Европейского союза выделить больше средств на камеры, беспилотники и сторожевые башни на охрану границ содружества.

По данным агентства Frontex, в прошлом году число нелегальных мигрантов, прибывших в ЕС и запросивших статус беженца, впервые превысило показатели 2016 года и составило более 330 тысяч.