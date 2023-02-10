"Политика вместо гуманизма": Башар Асад посетил Алеппо

Президент Сирии Башар Асад в пятницу впервые посетил пострадавшие от землетрясения районы страны. В Алеппо он побывал в больнице и поприсутствовал при разборе завалов, после чего обвинил Запад в политизации землетрясения в Сирии.

"Похоже на то, что Запад отдает приоритет политике над гуманитарной ситуацией. Даже не так, отдавать приоритет одного над другим подразумевает, что, по крайней мере, есть две вещи. Здесь же мы имеем только политику, а гуманизма нет вовсе. Естественно, что Запад политизирует ситуацию, но человеческих чувств здесь нет. Нет сейчас и не было раньше, ни в колониальную эпоху, ни до того, ни после. На протяжении 600 лет колониализм был основан на убийствах и грабежах народов".

Тем не менее, о готовности оказать помощь Сирии объявили многие страны, в их числе - Россия, США, Израиль, Швеция, США, Индия и Китай. Минфин США сообщил, что действующие санкции Вашингтона будут сняты в отношении гуманитарной помощи.

В стране, по данным телеканала "Аль-Арабия", число погибших от землетрясения уже превысило 4 тысячи человек.