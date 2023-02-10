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Никарагуа

Власти Никарагуа отправили в США более 200 оппозиционеров

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 Yulia Gritsay
Оппозиционеры из Никарагуа прибыли в США. 9 февраля 2023.
Оппозиционеры из Никарагуа прибыли в США. 9 февраля 2023.   -  Авторское право  Jose Luis Magana/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

В Никарагуа освободили из тюрьмы и отправили в США более 200 оппозиционеров. Среди них — соперники Даниэля Ортеги на президентских выборах и другие активисты, которых местные власти назвали "предателями родины" и лишили гражданства.

В Вашингтоне пообещали, что прибывшие из Никарагуа смогут остаться в Соединенных Штатах как минимум на два года. Им предоставят медицинскую и юридическую помощь.

Освобождения заключенных удалось добиться американской стороне в ходе длительных переговоров. Получат ли власти Никарагуа что-то взамен — пока не сообщается.