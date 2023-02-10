Власти Никарагуа отправили в США более 200 оппозиционеров

В Никарагуа освободили из тюрьмы и отправили в США более 200 оппозиционеров. Среди них — соперники Даниэля Ортеги на президентских выборах и другие активисты, которых местные власти назвали "предателями родины" и лишили гражданства.

В Вашингтоне пообещали, что прибывшие из Никарагуа смогут остаться в Соединенных Штатах как минимум на два года. Им предоставят медицинскую и юридическую помощь.

Освобождения заключенных удалось добиться американской стороне в ходе длительных переговоров. Получат ли власти Никарагуа что-то взамен — пока не сообщается.