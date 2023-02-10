Теракт в Иерусалиме, погиб 6-летний ребёнок

Два человека, в том числе 6-летний ребёнок, стали жертвами теракта в Иерусалиме: автомобиль на большой скорости врезался в автобусную остановку. Ещё шесть человек получили травмы.

Водителя машины застрелили на месте. Позже выяснилось, что это 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима. Его действия правоохранительные органы классифицировали как теракт, родственники террориста задержаны, а дом опечатан. В то же время по сообщениям израильских СМИ, у нападавшего были проблемы с психикой, лишь на этой неделе его выписали из больницы.