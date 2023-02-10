После мощного землетрясения север Сирии сотрясают протесты. Участники акций возмущены тем, что международное сообщество недостаточно быстро реагирует на ситуацию. Почти 12 лет гражданской войны оставили в наследие сирийцам разруху и нищету. Миллионы внутренне перемещенных лиц уже живут в палаточных лагерях. Случившася природная катастрофа лишь усугублиа положение дел.

Йохан Муидж, World Vision Syria Response: "Лагеря в ужасном состоянии. Прошли дожди, поэтому много грязи. Сейчас мы боимся, что если не будет хорошей питьевой воды, может начаться эпидемия холеры. Вдобавок ко всему у нас еще и это землетрясение".

Ситуация осложняется и западными санкциями в отношении Дамаска. Нуждающийся в помощи северо-запад Сирии контролируют повстанцы. Большая часть гуманитарных грузов в пострадавший регион поступает через Турцию. Однако сейчас действует только один пограничный переход - Баб эль-Хава

Марк Кей, IRC: "Весь этот район в значительной степени зависит от единственного на данный момент пункта пересечения границы со стороны Турции. Через него идет оказание помощи ООН, которой и так не хватало. Мы должны убедиться, что Сирия не забыта. Землетрясение не признает границ".