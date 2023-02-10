"Антакьи больше нет": в городе нет никого, кого бы не коснулась трагедия

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес передает из разрушенной турецкой Антакьи.

"Это место рисует довольно точную картину того, что происходит на юге Турции с понедельника. С одной стороны - рабочие и землекопы постоянно перемещают бетонные блоки среди обломков, пытаясь увидеть, могут ли они найти выживших или останки жителей этого района.

С другой стороны - сотни людей спят под открытым небом, либо разбив палатки, либо получая несколько одеял, чтобы укрыться на ночь, и сжигают все, что могут найти, чтобы согреться. Здесь очень, очень холодно по ночам. Но для людей это самое безопасное место.

Власти просят их не возвращаться в свои дома. Здания, которые вы видите позади меня, все еще стоят, но их,возможно, придется, сносить, потому что они были повреждены.

Везде, куда бы вы ни посмотрели, есть кто-то, кого лично коснулась эта трагедия. Многие здесь ждут новостей о своих близких, которые, возможно, все еще находятся под завалами. Помощь прибывает, но люди здесь испытывают определенное чувство гнева. Многие говорят, что реакция властей была слишком медленной.

Люди единодушно отмечают, насколько "другим" стало это место. Мы поговорили с человеком, который родился и вырос здесь, в Антакье, и он сказал, что больше не может передвигаться по городу, он больше не узнает его. Антакьи больше нет, - говорит он".