Зеленский в Париже: Франция и Германия способны изменить правила игры

Владимир Зеленский попросил боевые самолеты у своих европейских союзников, теперь уже лично.

На встрече в Париже украинский президент призвал лидеров Франции и Германии прислать "тяжелое вооружение дальнего радиуса действия"

На что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц подтвердили свою поддержку Украины.

На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что Франция и Германия способны изменить правила игры в противостоянии с Россией.

Все очевидно. Чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет наша танковая коалиция, я вам благодарен за то, что вы начали этот путь, тем быстрее закончится эта агрессия России и мы вернем Европе уверенный мир Владимир Зеленский президент Украины

Ранее, во время своего визита в Лондон, с аналогичной просьбой об истребителях Зеленский обратился к британскому правительству.

Несмотря на активную поддержку Киева, Великобритания пока не видит в этом необходимости, поскольку для подготовки украинских пилотов потребуются годы.

В рамках своего европейского турне в четверг Зеленский отправится в Брюссель для встречи с лидерами ЕС, которым он, как предполагается, повторит свою просьбу.