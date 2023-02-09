Зеленский в Париже: Франция и Германия способны изменить правила игры

Зеленский в Париже: Франция и Германия способны изменить правила игрыКомментарии
Владимир Зеленский попросил боевые самолеты у своих европейских союзников, теперь уже лично.
На встрече в Париже украинский президент призвал лидеров Франции и Германии прислать "тяжелое вооружение дальнего радиуса действия"
На что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц подтвердили свою поддержку Украины.
На совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что Франция и Германия способны изменить правила игры в противостоянии с Россией.
Ранее, во время своего визита в Лондон, с аналогичной просьбой об истребителях Зеленский обратился к британскому правительству.
Несмотря на активную поддержку Киева, Великобритания пока не видит в этом необходимости, поскольку для подготовки украинских пилотов потребуются годы.
В рамках своего европейского турне в четверг Зеленский отправится в Брюссель для встречи с лидерами ЕС, которым он, как предполагается, повторит свою просьбу.