Село Горенка в Бучанском районе Киевской области - одно из наиболее пострадавших в результате российских обстрелов еще в первые недели войны. Было разрушено более тысячи зданий, среди которых много частных домов.

Эти руины, перед которыми стоит корреспондент Euronews Валери Горья, когда-то были домом Татьяны и ее семьи.

Сегодня разбирать завалы и убирать мусор помогают добровольцы. Алена Ляшенко, координатор движения, название которого можно перевести как "Смелы, чтобы восстанавливать", говорит:

"К сожалению, у владельцев этих домов нет возможностей или денег, чтобы все здесь разобрать. Когда они потеряли жилье, они потеряли все. Вот почему мы работаем здесь как добровольцы, чтобы помочь им восстановить хоть что-то. Это занимает много времени и требует моральной силы, но просто нет иного решения - надо расчистить территорию"

Дом Татьяны сгорел дотла после того, как во дворе разорвалась бомба. Усилия волонтеров вернули в ее сердце надежду.

"Они прямо вытащили меня с того света, можно сказать. Вот сейчас мы расчищаем территорию, чтобы в будущем мы могли бы здесь что-то построить", - говорит она.

Валери Горья:

- Даже несмотря на то, что случилось?

Татьяна:

- Да. Энергетика моей бабушки, мамы, моя... Это место, которое я люблю, и я никуда не хочу уезжать. Хочу жить только тут.

Добровольцы обещают помогать жителям до тех пор, пока полностью не завершат расчистку земли.

Валери Горья:

"Это впечатляет. Они (добровольцы) наполнили этот грузовик меньше, чем за час. И это уже второй за сегодняшний день"!

Роману Воронину 20 лет, он студент математического факультета. Как и все здесь, юноша посвящает все свободное время восстановлению своей страны.

Роман Воронин:

"Уже почти год, как началась война, и везде еще много руин, которые нужно разобрать. А потом восстанавливать. И это мог быть я. Мой дом в пяти километрах отсюда, это мог быть мой дом. Так что если я не помогу этим людям, которые здесь живут, кто тогда поможет"?

Жители Горенки благодарны добровольцам за помощь. Ранее, в ноябре, начала принимать пациентов и местная больница, разрушенная снарядом. Там восстановлена подача тепла и энергоснабжение, причем с использованием солнечных батарей.