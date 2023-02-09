Землетрясение: постановочные снимки и фальшивые видео

В Турции и Сирии продолжаются работы по преодолению последствий разрушительного землетрясения. Тем временем в социальных сетях, как обнаружили создатели программы The Cube, появляется тревожное количество совершенно несвязанных и вводящих в заблуждение материалов о якобы последствиях катастрофы.

Так, одно из самых популярных видео в Twitter, которое просмотрели более миллиона раз, показывает, как множество зданий рухнуло на землю, и объясняется это землетрясением в Турции. На самом деле это видео относится к 2021 году, и это обрушение кондоминиума в Серфсайде во Флориде, в результате которого погибли 98 человек.

Видео, в котором утверждается, что после землетрясения на побережье Турции обрушилось цунами, также оказалось фальшивым - онодатируется 2017 годом и в действительности речь идет о мини-цунами в Южной Африке.

А широко распространившийся снимок плачущего на руинах дома мальчика оказался постановочной фотосессией и продается как стоковая фотография.