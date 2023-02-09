Подконтрольный повстанцам северо-запад Сирии нуждается в помощи

Отсутствие тяжелой техники и хорошо оснащенных команд замедляет спасательные операции в Сирии. Но, несмотря на угасающие шансы, "Белые каски" в провинции Идлиб продолжают спасать из-под обломков целые семьи.

Ущерб, нанесенный инфраструктуре после многолетней гражданской войны, также осложнил доставку помощи после недавнего разрушительного землетрясения.

Многие жилые дома были разрушены, оставив тысячи людей без крова. Холодные температуры усугубляют спасательные работы, в то время как многим просто некуда идти.

"Чтобы не умереть, куда еще могут пойти люди? У них нет вариантов, у них нет домов, нет палаток, куда они могут пойти? Они могут только оставаться здесь, пока ситуация не улучшится", — говорит один из жителей.

На северо-западе складывается еще более драматическая ситуация. Только в провинции Идлиб погибло более 1500 человек.

К тому же районы, контролируемые повстанцами вблизи границы с Турцией, не могут получать помощь из контролируемых правительством частей Сирии без разрешения Дамаска.

ООН призвала сирийские власти отложить политику в сторону, и общими усилиями продолжать спасать людей из-под завалов, а тех кто выжил - от холода и голода.

В то же время правительство Башара Асада обвиняет в отсутствии помощи санкции Европы и США.