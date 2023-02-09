Политика ЕС в области миграции: Италия задает тон

Известно, что стиль общения премьер-министра Италии Джорджи Мелони - достаточно прямолинейный. Тем более, когда речь идет об одном из ключевых вопросов ее политической программы - миграции. Послание Мелони Евросоюзу прозвучало по случаю визита в Рим председателя Европейского совета.

"Италия, - сказала глава правительства, - не может справиться с миграцией в одиночку".

Выступая в преддверии саммита лидеров 27 стран ЕС, на котором будет обсуждаться данная тема, она подчеркнула, что Евросоюз должен начать работу по защите внешних границ. Во время первого раунда двусторонних встреч - подход Мелони к проблеме был встречен с пониманием как канцлером Германии, так и премьер-министром Швеции.

Сара Келани, депутат от партии "Братья Италии":

"Когда речь идет о миграции, Европа в конечном итоге движется в том же направлении, что и партия "Братья Италии", и правительство Мелони. Это подразумевает усиление контроля внешних границ, углубление сотрудничества с теми странами, откуда прибывают мигранты. Наконец, благодаря этому правительству, проблема миграции становится общей проблемой Европы. Мы все пришли к пониманию того, что защита границ Италии - это защита европейских границ".

Одна из главных инициатив Италии - принятие общеевропейского кодекса для судов, спасающих беженцев в Средиземном море. Итальянское правительство также хочет побудить государства-члены ЕС как можно больше инвестировать в Африку. Но самым спорным вопросом остается введение обязательного переселения. Это требование, с которым выступила Италия. Однако оно непопулярно среди некоторых ближайших европейских союзников Мелони.

Сара Келани, депутат от партии "Братья Италии":

"Правда в том, что неприятие такого подхода характерно для всех стран-членов ЕС. Это способ защиты своих интересов. Это то, что и Италия должна была делать на протяжении всех этих лет. Сейчас власти, наконец, подходят к этому вопросу так, как это делали другие европейские страны."

Джорджа Орланди, Euronews: "После первых 100 дней пребывания на посту премьер-министра курс Мелони не изменился. Защита национальных интересов является приоритетом ее политической программы. Однако успех во многом будет зависеть от того, как Мелони будет решать проблему миграции, учитывая, что многие ее сторонники поддержали жесткую линию в этом вопросе".