Ушел композитор Берт Бакарак: трехкратный обладатель "Оскара" умер в возрасте 94 лет

Американский пианист и композитор Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет. Бакарак написал несколько сотен песен для американской эстрады и кинематографа. Его называли одним из лучших композиторов 20-го века.

За песню Raindrops Keep Fallin' on My Head для вестерна "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" он получил "Оскара", еще одну статуэтку он получил за саундтрек к этому фильму. Свой третий "Оскар" Бакарак удостоился за песню Best That You Can Do к фильму "Артур".