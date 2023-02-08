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Турция

Спасательные операции в Турции и Сирии

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 Ирина Шелудкова
Спасатели работают в Адане
Спасатели работают в Адане   -  Авторское право  AP Photo/Francisco Seco

Турция получила поддержку и помощь по устранению последствий землетрясения более чем из 60 государств. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 

Команды спасателей и экспертов из Европы и других регионов мира прибывают в пострадавшие от удара стихии районы Турции и Сирии. 

Евросоюз намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

В среду правительство Сирии обратилось к ЕС за помощью. 

Еврокомиссар по кризисному управлению  Янез Ленарчич заявил:

"Сегодня утром мы получили обращение от правительства Сирии с просьбой предоставить помощь через Механизм гражданской защиты.  Мы поделились этим запросом с государствами-членами ЕС и призываем их оказать необходимую  неденежную помощь". Еврокомиссар также подчеркнул, что санкции против властей Сирии во главе с Башаром Асадом никак не влияют на доставку гуманитарной помощи. 

В среду в Турцию прибыли первые украинские спасатели. В сообщении пресс-службы ГСЧС Украины говорится, что первая группа сводного отряда ГСЧС прилетела в Газиантеп и привезла с собой спутниковые терминалы Starlink, дроны и оборудование, необходимое для выполнения задач поисково-спасательной операции, в общей сложности это 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак. Второй отряд прибудет в Турцию наземным путем.