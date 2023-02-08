Землетрясение в Турции и Сирии: число жертв превысило 11 200 человек

Число жертв землетрясения стремительно растет и уже превысило 11200. По последним данным, в Турции погибли более 8500 человек, пострадали более 49 тысяч.

Глава государства в среду днем прибыл в эпицентр землетрясения город Кахраманмараш. Турецкий лидер пообещал, что правительство в течении года построит жилье для потерявших свои дома людей в 10 провинциях, пострадавших от удара стихии.

В соседней Сирии на территории, подконтрольной правительству, жертвами стали как минимум 1200 человек и еще около 1400 получили ранения. В удерживаемых повстанцами районах на северо-западе погибших более 1400, еще более 2300 пострадали.

Спасательные работы на юге Турции и севере Сирии продолжаются уже вторую ночь, но их затрудняют низкие температуры и поврежденные дороги - затруднена доставка техники для подъема бетонных плит. На помощь турецким коллегам съезжаются спасатели со всего мира.

Несмотря на то, что из-под обломков продолжают доставать выживших, в том числе маленьких детей, среди населения растет отчаяние и гнев в связи с медленным продвижением спасательных работ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 пострадавших провинциях, что должно облегчить управление ликвидацией последствий землетрясения. По словам президента, от землетрясения пострадали 13 из 85 миллионов жителей страны.

"Я хотел бы напомнить (населению), что никто не должен пользоваться дорогами, ведущими в зону землетрясения и внутри нее, если это не крайняя необходимость, а телефонные звонки не должны осуществляться, за исключением экстренных случаев", — заявил президент.

Глава государства в среду днем прибыл в эпицентр землетрясения город Кахраманмараш. Турецкий лидер пообещал, что правительство в течении года построит жилье для потерявших свои дома людей в 10 провинциях, пострадавших от удара стихии.

Если в Турцию помощь постепенно поступает, то в соседней Сирии, особенно уязвимым районам на северо-западе, в плане логистики это сделать гораздо сложнее. Сказываются 11 лет гражданской войны и международные санкции против правительства Асада.

Неправительственная организация, известная как "Белые каски", перебрасывает свои немногочисленные экскаваторы из одного города в другой, чтобы ответить на бесчисленные просьбы о помощи. Сирийцы говорят, что чувствуют себя брошенными.