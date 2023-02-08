Гаага: "Путин может нести личную ответственность за MH17"

Президент России Владимир Путин мог лично принимать решение об отправке на восток Украины зенитного комплекса "Бук", из которого в 2014 году был сбит малазийский "Боинг". К такому выводу пришла в Нидерландах.

Следователи заявили, что в их распоряжении есть запись разговора, в котором, предположительно, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксёнов говорит, что все вопросы поставок оружия сепаратистам решает "самый первый лично".

Дигна ван Буцелар, прокурор:

"Есть веские свидетельства того, что Владимир Путин на президентском уровне принял решение об отправке в ДНР транспортно-пусковой установки комплекса "Бук" или, во всяком случае, тяжёлых систем ПВО".

В то же время в Нидерландах подчёркивают, что в этих записях нет прямых указаний на "Бук", а кроме того, Владимир Путин, как глава государства, обладает иммунитетом; поэтому следствие временно прекращает работу, но дело не закрыто.

В ноябре прошлого года суд в Нидерландах заочно приговорил к пожизненному заключению троих фигурантов дела. Их признали виновными в намеренном уничтожении самолёта и умышленном убийстве. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.