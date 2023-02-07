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мир

Гутерриш: "Надежда на достижение мира в Украине иссякает"

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 Euronews
Генсек ООН Ант��ниу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш   -  Авторское право  Thomas Hartwell/AP

По данным украинского генштаба, за сутки ВСУ отразили атаки российской армии в районе 14 населенных пунктов в Донецкой области. Подчеркивается, что основные усилия россияне сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что перспективы достижения мира в Украине слабеют.

Надежда на мир иссякает. Возможность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти
Антониу Гутерриш
генсек ООН

"Российское вторжение в Украину оборачивается невообразимыми страданиями для украинского народа и ведет к серьезным глобальным последствиям. Надежда на мир иссякает. Возможность дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти. Мир не слепо идет к более масштабной войне. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - сказал генсек ООН  на заседании, посвященном планам организации на 2023 год.

По словам Гутерриша, право на мир станет приоритетом в работе ООН в этом году. 

В столице Польши Варшаве появились ракетные комплексы "Пэтриот", которые страна приобрела у США в прошлом году. В польском минобороны сообщили, что в варшавском аэропорту проходят учения с использованием средств противовоздушной обороны. Польша предпринимает дополнительные шаги для укрепления своего оборонительного потенциала. В конце февраля исполнится год с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В понедельник в Киеве простились с жителем Ирпеня, который погиб на востоке Украины в боях под Бахмутом. 30-летний Эдуард Штраус отправился на войну добровольцем. Он был похоронен на ирпеньском кладбище на аллее героев.