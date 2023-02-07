Десятки стран оказывают помощь пострадавшим от стихийного бедствия Турции и Сирии

Более 45 стран откликнулись на срочный призыв о поддержке со стороны властей Турции.

Десятки государств и организаций предложили помощь в проведении спасательных работ на юго-востоке страны и северо-западе соседней Сирии, которые пострадали в результате землетрясений, произошедших в понедельник и унесших жизни тысяч людей.

Испания и еще несколько стран-членов Европейского Союза отправили оборудование для разбора завалов и поисково-спасательные команды.

Российские военнослужащие оказывают помощь в Сирии. Москва также направляет четыре самолета со спасателями и техникой в Турцию.

США заявили о своей готовности помочь жителям "по обе стороны" турецко-сирийской границы, пострадавшим от землетрясений, при этом в Вашингтоне исключают возможность прямого взаимодействия с сирийским правительством.

Греция, у которой непростые отношения с Турцией, направила в район бедствия команду из 21 спасателя, пяти врачей, экспертов в области сейсмической безопасности и инженера-строителя.

Власти Израиля отправляют в регион армейскую спасательную команду.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху одобрил просьбу о гуманитарной помощи для Сирии, полученную через дипломатического представителя.

В затронутых землетрясением районах Турции и Сирии ведутся активные поиски выживших.