Британская BP удвоила прибыль в 2022 году

Прибыль британской энергетической компании BP в 2022 году увеличилась более чем в два раза, достигнув отметки 27,7 миллиарда долларов, благодаря высоким ценам на нефть и газ.

Стоимость энергоносителей резко возросла после вторжения России в Украину. Аналогичный рост наблюдался и в других энергокомпаниях. Так, Shell на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли почти в 40 млрд долларов.

При этом BP объявила, что сокращает обязательства по выбросам и планирует увеличить добычу нефти и газа в течение следующих семи лет.

После сообщений об огромной годовой прибыли и сокращении климатических целей в Великобритании усилились призывы повысить налог на сверхприбыль.