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США

Boeing сократит в 2023 году две тысячи сотрудников

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 Euronews
Офис корпорации Boeing. Архив
Офис корпорации Boeing. Архив   -  Авторское право  Ellen M. Banner/The Seattle Times

Американская корпорация Boeing намерена в этом году сократить штат сотрудников на две тысячи человек, сообщает издание "Сиэттл Таймс" со ссылкой на старшего директора по коммуникациям  Майка Фридмана.

Сокращение коснется в первую очередь финансового департамента и отдела кадров. Их функций в Boeing намерены передать на аутсорсинг индийской компании.

В корпорации объясняют сокращения "оптимизацией внутренних рабочих процессов". 

Шестого февраля о сокращении персонала также объявила американская компьютерная компания Dell. В январе о планах уволить 10 тысяч сотрудников в 2023 году сообщила корпорация Microsoft.