English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

мир

Более 3000 погибших в Турции и Сирии

Access to the comments Комментарии
 Viktoria Sinkevich
Люди пережившие землетрясение
Люди пережившие землетрясение   -   Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В результате землетрясений, потрясших Турцию и Сирию, по предварительным оценкам, погибли более 3000 человек. Число жертв постоянно растет. В регионе разрушены тысячи зданий, под завалами которых находятся люди.

В Сирии, в таких городах, как Алеппо, смерть и разрушения, принесенные землетрясением, накладываются на беды, причиненные многолетней войной.

На заседании Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была объявлена минута молчания по погибшим. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что настало время забыть о разногласиях и продемонстрировать единство.

— Организация Объединенных Наций мобилизует силы для оказания поддержки в ликвидации последствий стихийного бедствия. Так давайте же работать вместе на принципах солидарности, чтобы помочь всем, кто пострадал от этого бедствия. Очень многие из них остро нуждаются в гуманитарной помощи
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные команды в Турцию и предоставил в распоряжение работающих там групп по оказанию помощи спутниковую систему "Коперник". Президент США Джо Байден также пообещал оказать необходимую поддержку.

К разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии привлечены более 300 российских военных из состава группировки ВС России.