Более 3000 погибших в Турции и Сирии

В результате землетрясений, потрясших Турцию и Сирию, по предварительным оценкам, погибли более 3000 человек. Число жертв постоянно растет. В регионе разрушены тысячи зданий, под завалами которых находятся люди.

В Сирии, в таких городах, как Алеппо, смерть и разрушения, принесенные землетрясением, накладываются на беды, причиненные многолетней войной.

На заседании Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была объявлена минута молчания по погибшим. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что настало время забыть о разногласиях и продемонстрировать единство.

— Организация Объединенных Наций мобилизует силы для оказания поддержки в ликвидации последствий стихийного бедствия. Так давайте же работать вместе на принципах солидарности, чтобы помочь всем, кто пострадал от этого бедствия. Очень многие из них остро нуждаются в гуманитарной помощи Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

Европейский Союз мобилизовал поисково-спасательные команды в Турцию и предоставил в распоряжение работающих там групп по оказанию помощи спутниковую систему "Коперник". Президент США Джо Байден также пообещал оказать необходимую поддержку.

К разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии привлечены более 300 российских военных из состава группировки ВС России.