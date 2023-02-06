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Израиль

Западный берег Иордана: в ходе израильского рейда убиты семь палестинцев

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 Euronews
Акабат-Джабер, 4.02.23
Акабат-Джабер, 4.02.23   -   Авторское право  Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

По меньшей мере семь палестинцев были убиты в ночь на понедельник во время рейда израильских сил в лагерь беженцев Акабат-Джабер на Западном берегу Иордана. Лагерь расположен вблизи крупного города Иерихон. 

В офисе палестинского лидера назвали произошедшее преступлением, и призвали Соединенные Штаты оказать давление на Израиль. 

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что "целью операции было задержание членов отряда террористов ХАМАС, совершивших обстрел ресторана в еврейском поселении Веред-Йерихо". 

Представители израильской службы безопасности на условиях анонимности,  заявили, что двое из пяти убитых были боевиками ХАМАС, участвовавших в попытке нападения на ресторан. Трое других боевиков вели перестрелку с солдатами во время рейда. 

В ходе ночных операций на Западном берегу Иордана израильские военные также задержали 19 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Рейды проводились в городе Наблус, а также в ряде деревень, поселков и лагерей палестинских беженцев.

 С апреля прошлого года израильские силовики продолжают ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.