Зеленский лишил гражданства несколько политиков с паспортами России

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства ряд политиков из окружения Виктора Януковича, которые имеют российские паспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Арахамия назвал фамилии пяти человек, лишенных гражданства. Это - экс-секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший руководитель СБУ Александр Якименко.

Политик также указал, что в список входят и "другие, менее публичные люди с их политической орбиты", а следующим шагом станет наложение на них санкций, арест и конфискация всего их имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства.

Все пятеро названных политиков входили в ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича и покинули страну вскоре после бегства самого Януковича в Россию в феврале 2014 года после Майдана.

Чуть раньше Владимир Зеленский заявил, что "подписал документы" в отношении лиц, у которых обнаружили наличие российского гражданства. Об этом он сообщил в субботу в вечернем видеообращении. Он также анонсировал, что в воскресенье "будет сделан еще один юридический шаг во исполнение санкционных решений СНБО".