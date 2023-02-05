Ракетные удары по центру Харькова

Ракетные удары по центру ХарьковаКомментарии
В Харькове ликвидируют последствия воскресных российских обстрелов. В результате попадания ракет в жилой район и здание университета пострадали пять человек. Местные власти утверждают, что, по предварительной информации, по центру города ударили из комплекса С-300 с территории Белгородской области.
В украинской прокуратуре сообщили о пятерых раненых в городе Дружковка под Краматорском, по которому также были выпущены ракеты. По словам главы Днепропетровщины, из-за артобстрела повреждены энергосети в одном из сёл.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что бои на востоке страны становятся "всё жёстче", добавив, что наиболее напряжённая ситуация наблюдается в районе Бахмута, Угледара и отвоёванного в результате осеннего украинского контрнаступления Лимана.
В Минобороны Украины ожидают крупного российского наступления уже в феврале и призывают Запад предоставить ВСУ истребители.
При этом в Киеве говорят, что не намерены использовать дальнобойные боеприпасы, обещанные США, для нанесения ударов по целям на территории России.
В субботу из канадского Галифакса в Украину вылетел самолет ВВС с первым танком "Leopard 2", об этом объявила в Твиттере глава оборонного ведомства страны Анита Ананд.
Оттава "продолжит предоставлять Вооружённым силам Украины технику, необходимую для победы", – говорится в заявлении министра.
МОЛИТВА ЗА МИР
Оставшиеся жители разрушенного Бахмута вынуждены укрываться в бомбоубежищах. В подвале церкви Всех Святых в воскресенье прошла служба.
Глава ЧВК Евгений Пригожин заявил, что бои в северных кварталах города ведутся "за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку".
*В воскресенье стало известно о вероятном уходе Алексея Резника с поста министра обороны