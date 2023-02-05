Папа римский завершил визит в Южный Судан

Папа Франциск обратился с последним призывом к миру в Южном Судане, завершая свою апостольскую миссию, направленную на восстановление самой молодой страны планеты после гражданской войны. В воскресенье понтифик отслужил мессу у памятника герою независимости страны Джону Гарангу в Джубе перед десятками тысяч людей, среди которых было и политическое руководство Южного Судана.

Папа призвал жителей страны сложить оружие и простить друг друга.

"Даже если наши сердца истекают кровью из-за причиненного нам зла, давайте раз и навсегда откажемся от возмездия злом за зло", — сказал Франциск.

Большинство населения Южного Судана составляют христиане. Получившая независимость в 2011 году страна долгое время была раздираема гражданской войной и конфликтами.

Президент Сальва Киир, его давний соперник Риек Мачар и другие оппозиционные группы подписали мирное соглашение в 2018 году, но его положения, в том числе о формировании объединенной национальной армии, остаются в значительной степени невыполненными.

Визит папы призван также привлечь внимание всего мира к бедственному положению страны, богатой нефтью, но в то же время одной из самых бедных в мире, где резко растут гуманитарные потребности для 2 миллионов человек, перемещенных в результате продолжающихся столкновений и многолетних экстремальных ситуаций, таких как наводнение. Процветает коррупция. Некоторые жители Южного Судана по прибытии папы отметили, что его скромный автомобиль затмевается роскошными автомобилями местных чиновников.