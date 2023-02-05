English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Умер Первез Мушарраф

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
Экс-президент Пакистана генерал Первез Мушарраф
Экс-президент Пакистана генерал Первез Мушарраф   -   Авторское право  B.K. BANGASH/AP2000

Бывший военный правитель и президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в Дубае в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. 

Он захватил власть в Пакистане в 1999 году в результате бескровного военного переворота после того, как тогдашний премьер-министр Наваз Шариф попытался сместить его с поста главнокомандующего армией. 

За более чем 7 лет своего пребывания у власти Мушарраф избежал как минимум три покушения. Он добровольно ушёл в отставку на фоне грозившего ему импичмента и уехал за границу. Попытавшись вновь принять участие в президентских выборах, был арестован. 

 Позже Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, но решение суда было затем отменено. Покинув Пакистан, генерал  жил и лечился в Дубае.