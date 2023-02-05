Ответ Байдена на китайский аэростат в небе над США

Президент США Джо Байден должен решить, какой дипломатический ответ дать на появление китайского воздушного шара, пролетевшего над территорией страны, в том числе и над базой управления ядерными ракетами. Объект был в результате сбит; американская сторона утверждает, что он был послан специально с разведывательными целями.

Республиканцы критикуют Байдена за то, что он отдал приказ сбить воздушный шар раньше, но Белый дом утверждает, что это поставило бы под угрозу мирных жителей.

"Я приказал сбить его в среду, — оправдывается Байден. - Мне сказали: "Давайте подождём, пока он не окажется в более безопасном месте, и тогда собьём". На вопрос "Как это отразится на отношениях с Китаем?" Байден не ответил.

Республиканцы обвиняют президента в непозволительной мягкости по отношению к Китаю. Пока что единственным последствием инцидента стала отмена официального визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, где он должен был встретиться с Си Цзинпином.

Китай выразил США протест в связи со сбитым аэростатом и продолжает утверждать, что это был всего лишь метеозонд, сбившийся с курса. Его обломки упали в Атлантический океан, откуда их собираются извлечь для дальнейшего изучения.