Марш анархистов в Риме: поддержка Коспито и столкновения с полицией

Несколько человек пострадали, несколько были задержаны в результате столкновения анархистов с полицией на востоке Рима в субботу вечером.

Как сообщается, несколько сотен активистов устроили несанкционированное шествие в поддержку одного из лидеров анархистов Альфредо Коспито.

Когда полицейские попытались разогнать протестующих, в них полетели камни и бутылки. Были предприняты попытки построить баррикады. Силовики в ответ применили дубинки.

Альфредо Коспито отбывает 30-летнее заключение за покушение на убийство и организацию взрывов у казармы школы карабинеров. В мае прошлого года Коспито был переведен под режим особо строгого содержания. В знак протеста он объявил голодовку, его адвокаты утверждают, что он находится на грани смерти.

Запрос о снятии с Коспито режима особо строго содержания направлен в Минюст Италии.