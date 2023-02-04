Госсекретарь США прокомментировал отмену визита в Китай

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай не состоится. Поездку отменили в связи с появлением в небе США китайского аэростата, который, как считают в Пентагоне, предназначен для наблюдения.

Пекин говорит об ошибке и призывает к хладнокровному разрешению спора. Тем временем еще один китайский аэростат был обнаружен над Латинской Америкой.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

"Решение Китая запустить разведывательный аэростат над континентальной частью Соединенных Штатов неприемлемо и безответственно, вот о чем идет речь. Это нарушение нашего суверенитета. Это нарушение международного права".

"Такой шаг в преддверии запланированного визита наносит ущерб предметным обсуждениям,

которые мы были готовы провести", – добавил Блинкен. Госсекретарь сказал, что США остаются привержены дипломатическим контактам с Китаем, и он планирует посетить Пекин, когда позволят условия. Тем временем, США будут поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, в том числе по вопросу данного инцидента.