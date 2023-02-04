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мир

Папа римский Франциск встретился с беженцами в Южном Судане

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 Euronews
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Папа Франциск призвал лидеров Южного Судана раз и навсегда прекратить рознь и вражду. Воззвание к миру, в раздираемой конфликтами стране, прозвучало во время встречи понтифика с беженцами.

"К сожалению, быть перемещенным лицом или беженцем стало обычным и коллективным опытом", — сказал глава римско-католической церкви. Франциск выразил этим людям свое глубокое сочувствие.

В Джубе в соборе Святой Терезы Франциск встретился с представителями местного духовенства и католической общины.

Церкви в Южном Судане, сказал понтифик, не должны оставаться нейтральными, им следует возвысить свой голос против несправедливости и злоупотребления властью. При этом Франциск подчеркнул, что в особой защите нуждаются женщины, и будущее Южного Судана зависит от отношения к ним.

Его Святейшество отметил, что пока в стране свирепствует сексуальное насилие, малолетние невесты являются обычным явлением, а уровень материнской смертности - один из самых высоких в мире.