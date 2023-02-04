Сальвадор: мегатюрьма на 40 тысяч заключенных

Мегатюрьма на 40 тысяч заключенных. Власти Сальвадора показали журналистам новый тюремный комплекс, который был построен в изолированном месте в департаменте Сан-Висенте, в 74 километрах от столицы страны.

Это крупнейшее сооружение подобного рода в Латинской Америке, оно оснащено новейшими технологиями для предотвращения побегов. Именно здесь предполагается содержать боссов преступных группировок, а также других опасных преступников.

В Сальвадоре с 26 марта прошлого года действует режим чрезвычайной ситуации для борьбы с разгулом преступности. За это время были задержаны более 60 тысяч человек.