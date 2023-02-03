Португалия: доклад о сексуальном насилии в церкви будет представлен 13 февраля

13 февраля будет опубликован итоговый доклад независимой комиссии, которая занималась расследованием случаев сексуального насилия над детьми в португальской католической церкви.

В октябре комиссия сообщила, что получила 424 свидетельства, отметив при этом что с юридической точки зрения по большинству этих преступлений срок исковой давности уже истёк.

"В этих свидетельствах много схожих данных, что лишь подчеркивает их достоверность, а также говорит нам о том, насколько ситуация серьезна. Всё это происходило на протяжении десятилетий, а в некоторых местах масштабы просто поражают", - сказал тогда глава комиссии, детский психиатр Педру Штрешт.

Цифры, представленные независимой комиссией, не удивляют тех, кто работает в сфере противодействия сексуальному насилию.

"Это значительное число, но мы должны понимать, что имеющиеся данные – лишь «капля в море». У нас уже есть представление о том, что происходит в этой сфере в целом. Нам хорошо известно, что о насилии сообщают только в одной трети случаев", - рассказывает представительница Португальской ассоциации поддержки жертв преступлений и насилия Карла Феррейра.

Психолог Рикарду Баррозу убежден, что в течение следующих нескольких месяцев количество свидетельств увеличится.

"Пострадавшие должны знать, что произошедшее с ними, не повторится, а католическая церковь обязана продемонстрировать, что такого больше не случится, и она будет примет конкретные шаги: осуждение насилия, поддержка жертв, в том числе психотерапевтическая, обещание, что нарушители закона будут привлекаться к ответственности", - говорит Баррозу.

Католическая церковь заявляет, что "готова принять соответствующие меры". В начале марта состоится пленарная ассамблея португальского католического епископата для рассмотрения итогового отчета независимой комиссии.