Монако готовится к парламентским выборам

Монако, второе по величине государство в мире после Ватикана. По форме правления Монако — конституционная монархия с некоторыми вторичными признаками дуализма. Главой государства является князь. В это воскресенье, 5 февраля, монегаски собираются проголосовать за обновление Национального совета, своего однопалатного парламента.

Что такое Национальный совет?

Законодательная власть в Монако осуществляется совместно князем и однопалатным Национальным Советом. Он состоит из 24 членов, избираемых каждые 5 лет на основе всеобщего избирательного права. В 2002 году парламент получил право законодательной инициативы (ранее оно принадлежало только князю). Парламент голосует по законам, предложенным правительством. В настоящее время его председателем является Бриджит Боккон-Пажес.

Кто голосует?

Из 38 000 жителей этого крошечного княжества площадью 2,02 км2, право голоса имеют только 7596 человек. При этом действуют два условия: они должны быть не моложе 25 лет и иметь гражданство Монако.

Как проводятся выборы?

По мажоритарной системе избираются 16 членов Национального совета, по пропорциональной системе — 8.

Что поставлено на карту?

Хотя члены парламента голосуют по законам и бюджету, они не могут ставить под сомнение политическую ответственность правительства и свергать его, поскольку последнее ответственно только перед Альбертом II, князем Монако.

По мнению Тьерри Бреззо из списка "Монегасского национального союза", основными вопросами, стоящими перед будущим составом парламента, являются:

- подписание возможного соглашения об ассоциации с Европейским Союзом

- сохранение монегасской модели и особенностей":

"Если приоритет при приеме на работу, жилье, условия доступа к государственным контрактам или к определенным профессиям не будут сохранены, то под вопросом окажется весь монегасский социальный пакт", - опасается Бреззо.

Конкуренты

В роли фаворита выступает блок "Монегасский национальный союз" во главе с Брижит Боккон-Пажес, 63-летней бывшей учительницей, первой женщиной, избранной на пост председателя Национального совета с момента его создания в 1911 году.

Ему противостоит ассоциация "Новые идеи для Монако", под руководством 78-летнего Даниэля Буэри.

Между этими двумя силами, отмечают аналитики, "нельзя сказать, что существуют идеологические различия, скорее философские".

"Новые идеи для Монако" намерены "начать дебаты, в частности, о правах женщин и о том, как продвигаться дальше в вопросе абортов в рамках Конституции". Г-н Буэри также призвал правительство Монако систематически оценивать "экологические последствия принимаемых решений".

Что связывает Монако с Европой?

Как Андорра и Сан-Марино, Монако с марта 2015 года ведет переговоры с Европейским союзом о подписании соглашения об ассоциации. Цель - облегчить жизнь своих граждан и компаний на европейском внутреннем рынке. Основной задачей является повышение экономической привлекательности Монако.

Это, например, позволило бы устранить препятствия, с которыми сталкиваются предприниматели, чтобы попасть на внутренний европейский рынок. По мнению правительства Монако, соглашение также позволит гражданам легче перемещаться по территории Европейского Союза. Например, соглашение позволит студентам учиться в европейских университетах без дополнительных затрат.

Национальный совет установил и ряд ограничений. Они, в частности, касаются доступа к государственному жилью. Приоритет при этом в настоящее время отдается гражданам Монако.

В пресс-релизе, опубликованном летом 2022 года, Национальный совет Монако указал, что переговоры продолжаются "с целью их завершения к концу 2023 года". Это также пожелание Совета Европейского Союза. Таким образом, темп переговоров должен ускориться.

Если соглашение будет достигнуто, Монако будет иметь статус "ассоциированного государства" , но не станет членом ЕС.

Немного истории

История современного Монако начинается в XIII веке с основанием на его территории колонии Генуэзской республики и строительством крепости.

8 января 1297 в ходе гражданской войны в Генуе Монако было занято Ф. Гримальди и его сторонниками. Эту дату принято считать началом правления династии Гримальди и существования независимого государства Монако. В 1641 году по Перронскому договору княжество перешло под протекторат Франции. В 1789 году страна была аннексирована Францией.

Парижский договор (первый) 30 мая 1814 восстановил княжество в границах, существовавших до 1 января 1792, под французским протекторатом. После окончательного краха Первой империи согласно Парижскому договору 20 ноября 1815 года Монако было передано под протекторат Сардинского королевства.

В марте 1860 в благодарность за военную помощь, оказанную французским императором Наполеоном III делу объединения Италии, Сардинское королевство уступило Франции Савойю и графство Ниццу, включая Ментона и Рокебрюн. 18 июля 1860 Сардиния вывела свои войска из Монако, положив тем самым конец протекторату.

В 1865 году было открыто казино в Монте-Карло и создан таможенный союз с Францией. Эти события существенно подтолкнули экономическое развитие страны. Существенное ускорение экономике Монако придала инвестиционная деятельность А. Онассиса, который расширил территорию княжества, инвестировал в строительство порта и развлекательную индустрию.

Широкий интерес к Монако пробудила свадьба в 1956 году тогдашнего правителя князя Ренье III с голливудской актрисой Грейс Келли. Князь Ренье также развернул активное строительство в Монако.

31 марта 2005 князь Ренье III передал полномочия своему единственному сыну и наследнику, князю Альберу. Ренье умер 6 апреля 2005. В том же году князь Альбер II вступил на престол.