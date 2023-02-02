Визит комиссаров ЕС в Украину: как обеспечивается безопасность политиков в зоне боевых действий?

Делегация еврокомиссаров отправляется в Киев на саммит ЕС-Украина. Как обеспечить их безопасность? Об этом Euronews рассказали эксперты.

Чтобы переместить группу дипломатов в зону боевых действий требуется провести подготовительную работу. Успех зависит и от тщательно проведенных исследований в офисе относительно обстановки на местах, и первобытных инстинктов выживания участников.

В ситуации, когда далеко не все можно постоянно контролировать, лучше иметь несколько различных планов действий.

"Не привязывайте себя только к одному плану", - сказал Euronews Готье Поро, кризис-директор компании International SOS, предоставляющей услуги в области безопасности.

"При эвакуации, например, мы всегда рассматриваем три варианта: автомобильные, воздушные и морские маршруты. У вас должен быть комплексный подход к проблеме, чтобы вы могли адаптироваться к изменению ситуации по ходу путешествия".

Нет такого понятия, "идеальны план"

Посещение зон боевых действий крайне опасное дело: "Нет никакого стопроцентного способа сделать это безопасным", - говорит бывший репортер Би-би-си из Газы и Ирака Джеймс Роджерс.

"Место, которое безопасно на одной неделе, может быть совершенно опасным через пару недель".

Военные медиуи оказывают первую помощь, Луганская область, Украина LIBKOS/Copyright 2023 The AP

**Подготовка имеет ключевое значение: как это работает и сколько времени занимает?

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По данным International SOS, 70% успеха миссии зависит от ее подготовки. Этот этап может занять до трех недель и также является процедурой, кодифицированной на международном уровне, ISO 31030:2021.

На первом этапе необходимо проанализировать какие на месте могут возникнуть конкретные потребности в сфере оказания медицинских услуг и области безопасности. "Мы хотим просчитать все возможные риски, а также понять потенциальное развитие ситуации. Мы также изучаем местоположение и состав населения", — пояснил Готье Поро.

Сулавеси, Индонезия International SOS team

Следующий шаг - разработка комплексного плана по снижению рисков, выявленных на предыдущем этапе.

"Теперь вам необходимо все узнать о местных службах жизнеобеспечения, безопасном жилье, надежных медицинских учреждениях. Плюс решить вопрос с передвижением и транспортом. Здесь имеется ввиду многое - встречи людей в аэропорту с конкретным водителем до конвоя с вооруженным персоналом", - поясняет Поро.

Важнейший этап - подготовка путешественников. По данным International SOS, обычно это занимает несколько дней.

Чаще всего проводится тренинг по ознакомлению с враждебной средой (HEAT), который включает в себя объяснение ситуации на месте, обучение по оказанию первой помощи и схемы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Некоторые организации, занимающиеся вопросами безопасности, также помогают своим клиентам лучше "узнать себя", составляя профиль путешественника.

Команда International SOS в Саудовской Аравии International SOS

Бомбардировки, вторжения и ураганы: Что делать, если что-то пойдет не так

Определение уровня опасности в конкретной ситуации никогда не бывает простым, но "матрица эскалации" является полезным инструментом для количественной оценки риска, указывают в International SOS.

В случае подозрения на инцидент активируется система геозонирования, которая определяет местонахождение жертв, создавая виртуальную географическую границу. Последняя запускает упреждающий ответ, включающий как логистические, так и информационные аспекты, например, сигнал тревоги.

Архив Euronews

Первостепенная задача - поиск безопасного места

"Не так давно один из наших клиентов в Мали попал под бомбежку. Мы посоветовали ему найти безопасное место и запереть, или забаррикадировать двери, затем выключить свет и вести себя как можно тише, чтобы не привлекать внимания. Затем мы попросили сообщить о своем состоянии и ждать, пока ближайшая группа реагирования заберет его и благополучно вернет в отель. У нас всегда будет группа кризисного управления в ближайшем к месту происшествия центре".

Наихудший возможный сценарий - это "отсутствие связи", - говорит Готье Поро. Обычно такое случается при стихийных бедствиях.

Чтобы снизить риск, необходимо заранее определить безопасное и доступное место сбора.

Также полезно иметь при себе дополнительные средства связи, такие как персональный локаторный маяк, спутниковые телефоны и двусторонние радиостанции.

Патруль, Мали AP Photo/Jerome Delay

Научитесь "читать" территорию

"Если вы видите пустую улицу, вы можете подумать, что это очень красивое, спокойное место", — говорит Джеймс Роджерс, — "Но большинство военных экспертов, вероятно, скажут вам, что, если это находится в зоне боевых действий, верно обратное. Причина, по которой улица пуста, в том, что известно: это место опасное".

Эксперт указывает, что знание определенной территории так же важно, как и понимание ее культуры.

"Мы собирались снимать место, где был захвачен Саддам, в районе, где люди к нему относились лояльно. Для нас было небезопасно останавливаться по пути и спрашивать дорогу или что-то в этом роде. Население было в значительной степени враждебно настроено к таким людям, как я, приехавшим из Великобритании, которая была вовлечена во вторжение. Вы действительно должны иметь в виду политическую ситуацию".

После поездки: риски для психического здоровья

Защита путешественников после рискованной миссии не должна заканчиваться по возвращению людей домой.

У некоторых путешественников может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Возможно, они переживают стресс, или травмированы, поэтому важно провести разбор и обсудить индивидуальный опыт.

"Главное здесь — убедиться, что ваши сотрудники знают о программе поддержки, и, что "не быть в порядке" после миссии — это нормально", — говорит Готье Поро.

Вертолет взлетает рядом с машиной скорой помощи - International SOS International SOS

"Я знаю довольно много людей, которые работали в зонах боевых действий, и некоторые из них определенно страдали от посттравматического стрессового расстройства", — рассказывает Джеймс Роджерс. "И, что удививительно, такое может случиться через несколько лет", - добавляет Роджерс.

Профессор Энтони Файнштейн опубликовал большое исследование на эту тему. Он общался с людьми, которые работали в зонах конфликтов в 1990-х и начале 2000-х годов. Эксперт обнаружил, что последствия для психического здоровья журналистов были схожи с теми, которые испытывают гражданские лица в зонах военных действий.