ЕЦБ повышает процентные ставки на 0.5 процентного пункта до 3%.Комментарии
Европейский центробанк повысил три ключевые процентные ставки ещё на 50 пунктов. Базовая ставка в Еврозоне таким образом составляет теперь 3 процента. Это максимальный уровень с 2008.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор готов и дальше последовательно повышать кредитные показатели из-за инфляции.
На фоне снижения цен на энергоносители ЕЦБ фиксирует замедление темпов годовой инфляции в январе - с 9,2 процента до 8,5. Тем не менее, этот показатель в разы выше целевых значений, определённых регулятором: инфляция в Еврозоне не должна вернуться на уровень 2%, говорится в сообщении.
О повышении ключевых ставок ЕЦБ объявил в один день с решением Банка Англии, который в десятый раз подряд увеличил соответствующий показатель до 4%. Ранее свою базовую ставку повысила Федеральная резервная система США.