ЕЦБ повышает процентные ставки на 0.5 процентного пункта до 3%.

Европейский центробанк повысил три ключевые процентные ставки ещё на 50 пунктов. Базовая ставка в Еврозоне таким образом составляет теперь 3 процента. Это максимальный уровень с 2008.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что регулятор готов и дальше последовательно повышать кредитные показатели из-за инфляции.

Учитывая инфляционное давление, мы намерены поднять процентные ставки ещё на 50 базисных пунктов в ходе нашего следующего заседания по денежно-кредитной политике в марте. Затем мы оценим последующее направление нашей денежно-кредитной политики. Сохранение процентных ставок на рестриктивном уровне со временем сократит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также обеспечить защиту от угрозы устойчивого роста инфляционных ожиданий. Кристин Лагард председатель ЕЦБ

На фоне снижения цен на энергоносители ЕЦБ фиксирует замедление темпов годовой инфляции в январе - с 9,2 процента до 8,5. Тем не менее, этот показатель в разы выше целевых значений, определённых регулятором: инфляция в Еврозоне не должна вернуться на уровень 2%, говорится в сообщении.

О повышении ключевых ставок ЕЦБ объявил в один день с решением Банка Англии, который в десятый раз подряд увеличил соответствующий показатель до 4%. Ранее свою базовую ставку повысила Федеральная резервная система США.