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мир

Путин пригрозил "ответом" в случае поставок Украине современных танков

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 Андрей Позняков
Владимир Путин на 80-летии Сталинградской битвы в Волгограде
Владимир Путин на 80-летии Сталинградской битвы в Волгограде   -   Авторское право  Kirill Braga/Sputnik

Президент России Владимир Путин пригрозил западным партнёрам Киева ответом в случае поставок танков для ВСУ. Развитию войны в Украине глава государства посвятил завершающую часть своего выступления на торжествах по случаю 80-летия победы в битве под Сталинградом. Путин вновь заявил об угрозе нацизма и о желании дать отпор «агрессии коллективного Запада».

Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать.
Владимир Путин
президент России

Спустя почти год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину несколько европейских стран, а также США объявили о намерении передать Киеву современные танки «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер» для защиты от агрессии. Украина добивается также поставок американских истребителей четвёртого поколения F-16.