Венеция без венецианцев: туристы вытесняют горожан

В Венеции опасаются, что из исторического центра города могут исчезнуть коренные жители. Несколько месяцев назад был преодолён психологический порог: жителей центра осталось меньше 50 тысяч.

Всего же за последние 70 лет население островов сократилось на 125 тысяч человек.

Специалисты говорят, что это объяснимо в рамках общей тенденции сокращения рождаемости в Италии. Но в Венеции, конечно, действуют и собственные факторы.

Лаура Бесио, советник социальной службы:

"В целом демография зависит от трёх важных факторов: во-первых, естественный прирост и убыль — рождения и смерти. Во-вторых — социальные факторы: кто-то уезжает, а кто-то приезжает сюда. И в Венеции этот фактор положителен, это следует подчеркнуть. Наконец, это внутреннее перемещение жителей в рамках муниципалитета".

Туристов в городе уже давно больше, чем венецианцев, причём намного. Многие горожане сдают им свои квартиры, а сами уезжают из города, другие просто не хотят жить фактически в музее.

Маттео Секки, ассоциация Venessia.com:

"Туризм это палка о двух концах. Он позволяет нам зарабатывать, но в то же время он отнимает пространство у коренных жителей, и тут речь идёт как о домах, так и об услугах".

Муниципалитет пытается сделать город пригодным не только для туристов, но и для самих горожан, организуя социальное жильё, давая скидки на общественный транспорт и предпринимая другие подобные шаги.

Лаура Бесио, советник социальной службы:

"Верно и то, что по данным отчётов невозможно точно представить фактическое число людей, которые ежедневно бывают в Венеции, потому что есть целая категория, которую мы не учитываем — это те, кто проживает за пределами города".

Таких "неучтённых" — примерно 10 тысяч человек или немного больше. Это в основном студенты и сотрудники, обслуживающие туристов.

Маттео Секки, ассоциация Venessia.com:

"Горожане — это те, кто живёт здесь 24 часа в сутки. Бессмысленно учитывать ещё и тех, кто приезжает сюда лишь работать. Хоть они и очень важны для города, они не живут здесь постоянно, как мы".

Лука Паламара, Euronews:

"Какова бы ни была причина, риск депопуляции для Венеции остаётся существенным. Массовый туризм — главный источник прибыли города, но он же угрожает превратить Венецию в музей под открытым небом, город без жителей — без бьющегося сердца".