В Великобритании пройдет крупнейшая забастовка с 2011 года

До полумиллиона человек примут участие в забастовке в поддержку повышения заработной платы в Великобритании, крупнейшей с 2011 года.

На улицы британских городов выйдут учителя, государственные служащие, сотрудники пограничных служб и машинисты поездов. Правительство предупредило население о "значительных перебоях в работе".

Как ожидается, тысячи школ в Англии, Уэльсе и Шотландии будут частично или полностью закрыты. По прогнозам, забастовка затронет 85% учебных заведений. Профсоюзы ожидают, что на работу не выйдут до 200 тысяч учителей. Но точные цифры будут известны позже, поскольку бастующие учителя не обязаны заранее сообщать об этом своим школам, что вынуждает родителей искать альтернативные варианты.

Как ожидается, большинство поездов в Англии не будут ходить — забастовка затронет 14 крупнейших операторов, также ожидается усиление перебоев в работе аэропортов и очереди в иммиграционных залах из-за забастовки сотрудников пограничных служб.

Более 100 000 государственных служащих из более чем 100 департаментов и государственных органов, включая Офис кабинета министров, департаменты здравоохранения, транспорта, образования и бизнеса, а также Британский музей, Избирательную комиссию, Космическое агентство Великобритании и Земельный кадастр, также присоединятся к забастовке.

Пожарные также намерены выйти на улицу вслед за медперсоналом и другими работниками здравоохранения.

В этот же день пройдут акции протеста против планов правительства по принятию нового закона о минимальном уровне обслуживания во время забастовок.

Профсоюзы окрестили его "антизабастовочным законопроектом", заявив, что он может привести к увольнению работников, законно проголосовавших за забастовку.

Профсоюзы говорят, что переговоры с правительством "зашли в тупик".

В свою очередь высокопоставленный источник в правительстве сообщил, что серьезные обсуждения требований протестующих возможны только в случае прекращения забастовок профсоюзами.

Ожидается, что для смягчения последствий стачек будет задействовано около 600 военнослужащих, большинство из которых будут нести службу на границе.