Саммит ЕС-Украина: прояснить обоюдные ожидания

На улицах Киева - уничтоженная российская военная техника, оригинальная декорация для саммита ЕС-Украина в пятницу.

Беспрецедентный жест солидарности и поддержки: делегация Евросоюза прибывает в Киев. Среди вопросов повестки дня: присоединение Украины к европейской семье. Брюссель намерен поощрить Киев продолжать реформы, необходимые для вступления. Украина же хочет ясности и конкретных сроков, когда это может произойти. Учитывая, что вот уже почти год, как страна проводит реформы в условиях российского вторжения. Так что главной темой саммита Украина-ЕС станут ожидания сторон Саша Вакулина обозреватель Еuronews

Это первая встреча лидеров Евросоюза и руководства Украины с тех пор, как Киеву был предоставлен статус кандидата, говорит заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Всё очень сложно. Членство в Евросоюзе - это сочетание достижений страны и политической воли лидеров принять данное решение. Это очень многослойный процесс, и главный вклад Украины - убедить, чтобы решение было принято как можно скорее, убедить, что мы готовы к открывшемуся окну возможностей. Вот почему мы выступаем за то, чтобы начать переговоры о вступлении уже в текущем году Ольга Стефанишина заместитель премьер-министра по европейской интеграции Украины

Премьер-министр Украины установил двухлетний график процесса вступления в ЕС. Но все зависит не только от Киева.

Мы понимаем, что внутри Евросоюза существуют различия, когда речь заходит о том, как скоро мы должны вступить. Мы находимся в самом разгаре переговоров. Реально ли присоединиться к ЕС в течение двух лет, не мне судить. Но посмотрите, в истории Евросоюза были случаи, когда процесс переговоров занимал годы Александр Роднянский советник президента Украины

В Киеве, конечно, надеются, что процесс вступления в Евросоюз не не займет десятилетия, передаёт с места событий обозреватель Euronews Саша Ка.