Саммит ЕС-Украина: прояснить обоюдные ожидания

Саммит ЕС-Украина: прояснить обоюдные ожиданияКомментарии
Euronews
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На улицах Киева - уничтоженная российская военная техника, оригинальная декорация для саммита ЕС-Украина в пятницу.
Это первая встреча лидеров Евросоюза и руководства Украины с тех пор, как Киеву был предоставлен статус кандидата, говорит заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.
Премьер-министр Украины установил двухлетний график процесса вступления в ЕС. Но все зависит не только от Киева.
В Киеве, конечно, надеются, что процесс вступления в Евросоюз не не займет десятилетия, передаёт с места событий обозреватель Euronews Саша Ка.