Более миллиона человек слушали проповедь папы римского Франциска в Киншасе

Папа Франциск, находящийся с шестидневным визитом в Африке, провел богослужение в столице Демократической республики Конго. Проповедь понтифика в Киншасе слушали более миллиона паломников и около тысячи священников.

40-й международный апостольский визит Франциска назван "экуменическим паломничеством мира и примирения".

"Сегодня мы верим, что с Иисусом всегда есть возможность быть прощенным, начать все заново, получить силы простить себя и других. Иисус Христос хочет, чтобы мы объединились в Его прощении, дать нам мир и стойкость, стать способными также прощать. Это и есть мужество «совершить великую амнистию сердца». Это так здорово - очистить наше сердце от гнева, сожаления, от всех обид и зависти. Пусть сегодня будет день благодати, чтобы принять прощение Иисуса", - сказал в ходе мессы во Дворце нации в Киншасе понтифик.

Цель визита Франциска - обратить внимание мировой общественности на регион, где уже много лет продолжается вооруженный конфликт. Поездка понтифика также демонстрирует растущую популярность и влияние римско-католической церкви в этой части Африки.

После Конго папа Франциск посетит Южный Судан.