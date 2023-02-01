Норвегия увеличит помощь Украине благодаря сверхдоходам от продажи энергоресурсов

Осло не наживается на войне, а планирует увеличить помощь Украине и распределить сверхдоходы от возросшего экспорта газа и нефти между будущими поколениями, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

В ходе посещения завода по производству сжиженного природного газа вблизи самого северного города Европы Хаммерфеста глава норвежского правительства намекнул, что его страна вскоре может стать одним из крупнейших доноров Украины.

Мы намерены поддерживать высокий уровень помощи Украине. Норвегия - удачливая страна. У нас есть доходы, у нас есть возможность что-то изменить, и я чувствую эту ответственность Йонас Гар Стёре премьер-министр Норвегии

По словам Стёре, не все деньги, поступающие от продажи нефти и газа, идут в бюджет.

"Они поступают в пенсионные фонды, и это наш способ распределить доходы между будущими поколениями", - рассказал глава норвежского правительства.

В 2022 году Норвегия увеличила экспорт энергоносителей, чтобы компенсировать сокращение, а впоследствии полную остановку поставок российского газа в Европу после вторжения Кремля в Украину.

Эта скандинавская страна стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС. В этом году правительство прогнозирует крупнейший в истории профицит бюджета.

По словам норвежского премьера, в ближайшие дни будет объявлено о "многолетнем пакете помощи" Украине, а также беднейшим странам, пострадавшим от глобальной инфляции, в том числе роста цен на продовольствие.

Стёре отметил, что Осло будет направлять помощь Киеву как в военном плане, так и на восстановление объектов инфраструктуры.

В ноябре Норвегия объявила о выделении Украине 2 млрд крон (около 190 млн евро) на закупку газа через Европейский банк реконструкции и развития.