В Волгограде к юбилею победы в Сталинградской битве открыли бюст Сталину

В Волгограде к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, которая отмечается 2 февраля, открыли памятник бывшему советскому вождю Иосифу Сталину.

Он установлен рядом с бюстами маршалов Георгия Жукова и Александра Василевского.

На открытии скульптурной группы выступил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, который заявил, что Россия "взяла курс на сохранение исторической памяти".

"Сегодня в недружественных странах ломают наши памятники, ломают памятники все, которые связаны с именем советского солдата. В нашей стране взят другой курс - на сохранение памяти о Великой Отечественной войне", - сказал Блошкин.

В последнее время также активно обсуждается вопрос возвращения Волгограду прежнего названия – Сталинград. Однако согласно недавнему соцопросу, проведенному ВЦИОМ, более половины жителей города (67%) не поддерживают эту инициативу.

Современное название Волгоград получил в 1961 году, через пять лет после разоблачения культа личности Сталина. В том же году тело бывшего советского лидера было вынесено из Мавзолея и захоронено у Кремлевской стены. В годы правления Сталина жертвами репрессий в Советском союзе стали миллионы людей. После его смерти многие репрессированные были реабилитированы.