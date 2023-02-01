Австрия: вердикт по делу о теракте 2020 в Вене будет оглашен в среду

Суд присяжных в Вене обсуждает вердикт по делу шести человек — вероятных сообщников террориста, в ноябре 2020 устроившего стрельбу в центре австрийской столицы. Четыре человека погибли, более 20-ти получили ранения.

По версии прокуроров, эти люди помогали или каким-то образом влияли на симпатизирующего террористической группировке "Исламское государство" стрелка по имени Куйтим Фейзулай родом из Северной Македонии. Сам он был застрелен полицейскими в день теракта.

Подсудимым от 22 до 32 лет, их обвиняют в участии в террористических актах и членстве в террористической организации. Старший из них, уроженец Чечни, вероятно, передал Фейзулаю автомат Калашникова с боеприпасами и пистолет с патронами. Теперь обвиняемым грозит тюремный срок — от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

Ожидается, что приговор будет вынесен в среду, до конца дня.