Венгерские учителя требуют провести реформу и повысить зарплату

На плитках площади Героев в Будапеште нанесено 16 140 меток. Именно столько учителей, по данным Союза педагогов, не хватает венгерским школам. Представители этой профессии давно требуют провести эффективную реформу системы образования и повысить зарплаты, но пока от властей они получают только обещания.

Во вторник многие школы страны провели забастовку. Далеко не все участники акции верят, что смогут достичь своей цели.

Тибор Чермак, учитель: "Должен сказать, что это правительство не сдастся. Я так думаю. И мы, я надеюсь, не сдадимся. Если мы выдержали один год, выдержим и другой, и будем дальше протестовать, если потребуется, еще десять лет. У нас есть время до пенсии, так что именно столько я буду участвовать в акциях".

К бастующим присоединилась их бывшая коллега. У Марианн, которую не устраивают условия работы в школе, три высших образования.

Марианн Чедли, бывший учитель: "Мой учительский стаж тридцать один год. Пятого сентября я подала заявление об уходе, срок моей отработки истек 5 ноября. С тех пор я безработная. Теперь, похоже, я снова займусь трудовой деятельностью. Я собираюсь подписать контракт в качестве сотрудницы ресторана McDonalds".

Тридцать первое января стало важной вехой в движении учителей.

Адам Мадьяр, Euronews: "Свою первую предупредительную забастовку учителя провели ровно год назад. Но с тех пор никаких результатов они не добились. Сейчас дело дошло до того, что к волне протестов преподавателей присоединились и представители других профессий".

Лидеры пяти профсоюзов, защищающих интересы государственных служащих, провели пресс-конференцию перед зданием Министерства внутренних дел. Участники акции объявили, что присоединяются к учителям и настаивают на повышении заработной платы на 25%.