Франция: жертвы насилия в церкви оскорблены суммой компенсаций

5 октября 2021 года французская независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви опубликовала доклад, буквально леденящий душу: с 1950 по 2020 год, написано в документе, не менее 330 тысяч несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия со стороны клириков или прихожан. Для возмещения ущерба были созданы два независимых органа: национальная инстанция по признанию и возмещению ущерба и комиссия, также по признанию и возмещению ущерба. Они действуют более года, принесло ли это облегчение жертвам?

Ни справедливости, ни денег

Нэнси Кутюрье говорит, что нет. Эта пострадавшая от насилия стала одной из первых, взятых под опеку новыми инстанциями. "Мы требуем справедливости, справедливости через деньги, так как гражданского правосудия у нас больше нет, - комментирует Нэнси. - Нам нужно признание, подтверждение того, что нас действительно принимают, учитывают то, что пришлось пережить жертвам, что эти люди все еще страдают!"

Нэнси говорит, что озвученные размеры компенсации показалась ей оскорбительными; женщина приняла решение о создании ассоциации для поддержки других пострадавших. Возмущенных оказалось много, люди, как выяснилось, получали извещения по почте. "Вы читаете их письмо: личности установлены, священники определены, последствия для жизни озвучены, вот вам 37 тысяч евро. Но это недопустимая сумма. Чтобы получить максимум, 60 тысяч евро, нужно быть прикованным к постели, не меньше. Это отвратительно и ненормально!"- жалуется Нэнси.

Компенсация, которой нет

60 тысяч евро - предельный размер компенсации. Мэтр Саннье, адвокат ассоциации, считает цифры заниженными. По его словам, важно привести их в соответствие с тяжестью содеянного.

"Они предлагают сумму, которой я добился в суде Сент-Этьена за то, что священник положил руку на ягодицы мальчика", - комментирует юрист. По его словам, в сумму компенсации не заложены расходы на лечение пострадавших. "Когда вы потратили более 60 тысяч евро на терапию, а верхний потолок столько и составляет, выходит, что компенсацию вам не дали", - резюмирует он.

Тем временем глава комиссии по признанию и возмещению ущерба Антуан Гарапон убежден: нет таких денег, которые помогут восстановить разбитые жизни. "Мы считаем, что было бы нечестно обещать полного возмещения. Они никогда его не получат, потому что такого возмещения просто не существует", - заявил он в интервью нашему каналу.

Еще одна проблема для этих структур - тишина. На сегодня менее 1% жертв инициировали процесс возмещения ущерба.