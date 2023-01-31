Папа римский Франциск отправился в ДРК и Южный Судан с апостольским визитом

Папа римский Франциск отправился в Демократическую Республику Конго и Южный Судан с апостольским визитом. Как отметили в Ватикане, своей поездкой, на которой он сам долго настаивал, несмотря на объективные сложности, Франциск пытается напомнить мировому сообществу о "забытых конфликтах" и способствовать установлению мира.

И ДРК, и Южный Судан относятся наряду с Афганистаном, Йеменом и Сомали к 15 наиболее страдающим от голода странам мира, по данным Всемирной продовольственной программы ООН.

Африка стала пастырским приоритетом Франциска; за его понтификат это пятая поездка на континент.

В программе визита папы - встречи с руководством двух стран, дипломатическим корпусом и представителями гражданского общества.

На одной из месс во главе с Папой Франциском в Киншасе, которая пройдет в аэропорту Н'Доло, ожидается до полутора миллиона верующих.

В Южном Судане главу Римско-католической церкви будут сопровождать духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и модератор генеральной ассамблеи церкви Шотландии.