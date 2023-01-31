Поезда Eurostar уходят полупустыми

Непривычно много свободных мест в поезде Евростар, перевозящем пассажиров из Франции в Британию и обратно через подземный туннель под Ла-Маншем. Eurostar намеренно оставляет непроданными сотни билетов на поезда в часы пик, потому что пограничная полиция не может достаточно быстро осуществить ставший более строгим после "брексита" паспортный контроль при пересечении границы королевства гражданами ЕС в том и в другом направлении

Говорят пассажиры:

"Особенно неприятно всё это, когда ты вовсе не хотел выходить из Евросоюза. Я думаю, что путешествия очень важны, особенно для моего поколения очень важно иметь возможность свободно путешествовать. Вот сегодня я еду в командировку, и это фактически мешает мне выполнять свою работу в Европе. Это просто позор!"

"Очереди на паспортном контроле стали намного длиннее: сейчас людей разделяют на тех, у кого британский паспорт - а у кого европейский. У меня французский паспорт, так что лично я прохожу довольно быстро. Но я вижу, что британцы чаще всего проводят много времени в очередях".

Пандемия свела поездки к минимуму, но после резкого увеличения числа возвращающихся путешественников и время ожидания увеличилось. Вплоть до того, что Eurostar ограничил число пассажиров. Пиковая мощность остается на 30% ниже, чем в 2019 году.

Люк Ханрахан, Euronews:

"После "брексита" британские паспорта обрабатываются отдельно, и теперь Eurostar просит пассажиров прибыть за 90 минут до отправления их поезда. Но, несмотря на это, на станциях Eurostar всё ещё есть пробки, а поезда отправляются рано утром. Ежедневно до 250 мест пустуют".

Eurostar выражает надежду на то, что и Великобритания, и ЕС привлекут больше пограничной полиции и установят больше электронных шлагбаумов, чтобы сократить время регистрации на станции.

А пока пассажирам придется планировать поездку заранее, чтобы обеспечить себе место в поезде в самое загруженное время…