Работники сферы здравоохранения протестуют в Бельгии

В Бельгии протестуют работники сферы здравоохранения: участники акции требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, а также заявляют о необходимости увеличения персонала в больницах и домах престарелых. На улицы Брюсселя вышли около 20 тысяч человек.

Власти признали, что вопросы протестующих требует решения, но пока не предложили план действий.

"Мы здесь чтобы заявить — нужно больше медсестер и что профессия должна стать более привлекательной для молодежи, потому что очень сложно создать стабильную семейную жизнь и одновременно работать в этой профессии", — говорит медсестра Тания Гендерес

Бельгийские профсоюзы осуждают действия правительства — для сектора не предусмотрены меры бюджетной поддержки, несмотря на то что из-за коронавирусного кризиса многие работники сферы здравоохранения уволились, не выдержав нагрузки, при этом вакансии остаются незаполненными и персонал не в состоянии ухаживать за пациентами надлежащим образом.