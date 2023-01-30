Обстрелы Херсона и Харькова: есть погибшие, повреждены гражданские объекты

В результате российского обстрела жилых кварталов Херсона погибли 3 человека, 6 получили ранения.

Местные власти сообщают о повреждении ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также судов иностранных компаний, находившихся в Херсонском порту, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.

В ночь на понедельник атаке подвергся также Харьков. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибла женщина.

Сегодня российская армия весь день зверски обстреливала Херсон. Повреждены жилые дома, различные социальные и транспортные объекты, в том числе больница, почта, автовокзал. В больнице были ранены две женщины, медсестры. На данный момент сообщается о шести раненых и трех погибших Владимир Зеленский президент Украины

Минобороны России заявляет, что в результате обстрела были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, а также склад артиллерийских боеприпасов под Херсоном.

Также ведомство утверждает, что на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита ЕС-Украина заявила, что Киеву оказывается безоговорочная поддержка в противостоянии российским атакам и в его борьбе по защите европейских ценностей.