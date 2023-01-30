Обстрелы Херсона и Харькова: есть погибшие, повреждены гражданские объекты

Обстрелы Херсона и Харькова: есть погибшие, повреждены гражданские объектыКомментарии
В результате российского обстрела жилых кварталов Херсона погибли 3 человека, 6 получили ранения.
Местные власти сообщают о повреждении ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также судов иностранных компаний, находившихся в Херсонском порту, из-за чего произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.
В ночь на понедельник атаке подвергся также Харьков. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибла женщина.
Минобороны России заявляет, что в результате обстрела были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства, а также склад артиллерийских боеприпасов под Херсоном.
Также ведомство утверждает, что на Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии саммита ЕС-Украина заявила, что Киеву оказывается безоговорочная поддержка в противостоянии российским атакам и в его борьбе по защите европейских ценностей.